Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 4 heures

On ne change rien, affirme matante Rosina qui est une femme d'habitude. En fait, elle a raison, le temps sera identique à dimanche : beau le matin, couvert l'après-midi avec des averses sur les Hauts et dans l'Ouest. Mais on grimpe de deux degrés, côté température. Parapluie oui, couverture, pas forcément...

