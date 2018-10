Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

A partir du lundi 15 octobre 2018 et jusqu'au 26 octobre, participez en famille à divers jeux de société pour occuper les vacances de vos enfants dans divers lieux de Saint-Paul. C'est gratuit et surtout c'est amusant et éducatif.

