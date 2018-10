Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Il était le seul à se présenter à sa propre succession et on peut parler d'un plébiscite, Michel Fontaine a obtenu 100% des suffrages. Des élections internes se tenaient dans toutes les fédérations du parti Les Républicains de France et de Navarre ce dimanche 14 octobre.

