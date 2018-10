Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Ce mardi 16 octobre, les domiciles de Jean-Luc Mélenchon, de plusieurs de ses assistants parlementaires, le siège du Parti de Gauche le siège de la France Insoumise ont été perquisitionnés. Le leader du mouvement a diffusé la vidéo des investigations en direct sur sa page Facebook. Face caméra, il s'indigne " Ce n'est pas normal, ce n'est pas de la justice, c'est plus de la politique ". Ces perquisitions se tiennent dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs d'attachés parlementaires au Parlement européen. L'enquête visait d'abord Marine Le Pen et s'est ensuite élargie l'année dernière à quatre assistants de Jean-Luc Mélenchon. Les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2017 font aussi l'objet d'une enquête, selon Franceinfo. Ils sont soupçonnés d'irrégularités. Younous Omarjee, député européen réunionnais proche de Jean-Luc Mélenchon était sur place au moment de la perquisition et avait relayé la vidéo sur les réseaux sociaux.

