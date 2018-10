Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 53 minutes

Une pluie de grêlons s'est abattue sur Antananarivo, la capitale de la Grande île, hier, le lundi 15 octobre en fin d'après-midi. La cause : un orage qui s'est développé dans la zone. En pleine intersaison, ces derniers jours les orages se font de plus en plus pressants sur Madagascar. Cette averses de grêlons a duré entre 20 et 40 minutes en fonction des secteurs. Les orages sont montés en puissance tout au long de la fin de journée de ce lundi 15 octobre, puis ont perdu en intensité avant de disparaître dans la nuit sous l'effet du refroidissement de l'atmosphère. le phénomène n'est pas une première, même si le dernière épisode de ce type date d'avril 2017. Cette grêle a eu des conséquences notamment au niveau de l'agriculture. Sur les réseaux sociaux, quelques internautes ont relayé l'événement.

