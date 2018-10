Pendant les vacances d'octobre, un stage pour formateurs de l'USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré) a lieu dans le chef-lieu. Des stagiaires venant de Nouvelle Calédonie, de Mayotte et de la Réunion apprennent à gérer des groupes d'adultes, maitriser des pratiques et évaluer des cursus de formation.

Déjà une ambiance studieuse pour l'ouverture du stage de Formation Initiale de Formateur ce dimanche 14 Octobre au CREPS de St-Denis. Dans son allocution, Me Moreira Véronique, présidente de L'USEP nationale , place la formation à l'USEP au coeur de sa politique de développement. Dans un mouvement d'Education Populaire comme l'USEP, il est important que nous faisons tout le nécessaire pour permettre à toutes ses composantes d'avoir les connaissances sur les valeurs de l'USEP et les bases d'une éducation citoyenne sportive.

Les 24 stagiaires présents venant de la Nouvelle Calédonie, de Mayotte et de la Réunion, vont apprendre à gérer des groupes d'adultes, maitriser certaines pratiques sportives et évaluer certains cursus de formation. La clôture du stage le vendredi 19 Octobre, permettra d'avoir un retour sur leurs apprentissages et les suites à venir.

jb/www.ipreunion.com