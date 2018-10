BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 16 octobre 2018



C'est le dernier hashtag à la mode, utilisé pour dénoncer... les maires des communes. #BalanceTonMaire agite la toile depuis quelques jours. En cause, les quelques 6.000 communes qui n'ont pas joué le jeu du gouvernement et ont décidé d'augmenter leurs taux d'imposition. A La Réunion, deux communes sont concernées : Le Port, qui passe d'un taux de 29,73 à 34,49% pour la taxe foncière et Saint-Leu qui passe son taux de 22,82% à 28% pour la taxe d'habitation. Mais est-ce vraiment utile de les "balancer" et les incriminer ? Stéphane Fouassin, président de l'Association des maires de La Réunion (AMDR) et maire de Salazie réagit.

Parfois, le Piton de la Fournaise est exubérant, il crache, il gronde, il émet des gaz... Parfois le Dolomieu se drape dans un voile de pudeur et tout se passe en misouk. Depuis une dizaine de jours, c'est en toute discrétion que le Dolomieu crache sa lave. " L'essentiel de l'activité se déroule majoritairement en tunnels de lave. La partie amont du tunnel principal s'enracine toujours depuis la base orientale du cône éruptif " nous fait savoir l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Mais, parce qu'il y a un " mais ", les premiers jours, le spectacle était grandiose ! C'était de toute beauté et les plus rapides ont en a pris plein les mirettes. À Imaz Press, on était comme des enfants, on a tout fait; sur terre, dans les airs, avec les scientifiques, aux côté des réunionnais... On vous a donc concocté une petite rétrospective des plus belles images de cette quatrième éruption de l'année dont seul Imaz Press a la recette.

La 35ème édition des Florilèges a débuté ce vendredi 12 octobre 2018. Si le beau temps est au rendez-vous, les visiteurs eux se font désirer en ce début de vacances. Les exposants et forains confient leurs impressions et leurs attentes sur ces Florilèges version 2018. Pour y assister vous avez jusqu'au 21 octobre 2018.

C'est un peu le Grand Raid avant l'heure pour l'équipe de balisage. Ces femmes et hommes de l'ombre ont un rôle crucial. Les derniers jours avant la Diagonale des Fous, la 10aines de bénévoles arpentent les sentiers de l'île pour placer les précieuses balises qui indiqueront le chemin aux traileurs. Et ils doivent baliser les circuits des quatre courses, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes et le Zembrocal. Des kilomètres, ils en dévalent. Dénivelé, chemin étroit, boueux... Rien ne les arrête. Ces passionnés aux mollets en béton n'hésitent pas à mouiller le maillot empruntant les passages parfois escarpés et difficiles qu'emprunteront les raideurs dans deux jours. À leur manière, eux aussi sont des Fous. Une partie d'entre eux a d'ailleurs déjà participé à la course mythique. Imaz Press a suivi Philippe et Virginie sur le chemin des Anglais depuis la Possession. Et regardez la vidéo qui va suivre, ça grimpe, ça grimpe...

Matante Rosina s'est levée encore plus tôt ce mardi matin 16 octobre 2018. Elle veut profiter au maximum de cette matinée ensoleillée avant l'arrivée des nuages et des averses cet après-midi. Comment elle le sait ? Elle l'a vu au fond de son pilon. Et chez chez vous, comment se passent les choses ?