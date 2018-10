Julien Ramin est décédé ce mercredi17 octobre 2018, à Saint Pierre, à l'âge de 86 ans. Membre du parti dès sa création en 1959, "il fut de tous les combats importants dans les périodes de répressions politiques jusqu'aux victoires électorales" écrit le parti communiste dans son hommage. "C'est ainsi qu'il a siégé au Conseil Général, au Conseil Régional et à la Mairie de Saint Pierre, en tant que premier adjoint. C'est un militant infatigable et exemplaire qui s'en va" dit encore le PCR avant de présenter ses condoléances "à son épouse Ginette, son frère Gilbert et à ses proches". Plusieurs hommages lui ont ensuite été rendus

• Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph

"C’est avec respect que je salue la mémoire de Julien Ramin. Militant PCR toujours fidèle à ses convictions, il a consacré sa vie aux combats pour l’égalité et la justice sociale. Il fut un grand dirigeant sportif et notamment président de la Saint-Pierroise. Homme d’engagement, il avait aussi consacré son énergie à la perpétuation de la culture et de la foi tamoules. Je garderai toujours de lui le souvenir d’un grand Saint-Pierrois, d’un grand Réunionnais. A sa famille et à ses proches, j’adresse mes sincères condoléances."

• Jean Hugues Ratenon, député

"C’est avec beaucoup de tristesse que je viens d’apprendre le décès de Julien Ramin. Figure très populaire à la Réunion et notamment à St Pierre où il a été le 1er adjoint de Elie Hoarau de 1983 à 1995. Membre influent du PCR, il a mené de nombreuses luttes aux côtés de son leader Paul Vergès dont notamment la bataille pour l’égalité sociale. Julien Ramin a également été conseiller général et conseiller régional mais c’était aussi un homme très engagé dans l’action sociale, culturelle et sportive (Président de la JSSP). Il a par ailleurs mené de nombreuses actions humanitaires en Inde.

La Réunion perd un artisan du développement, de l’amélioration des conditions de vie des plus pauvres, de l’harmonie entre les différentes communautés et l’épanouissement de la jeunesse. A sa famille, à ses proches et à ses amis, je présente mes très sincères condoléances".

C’est avec une grande tristesse que j’apprends ce jour la disparition de mon ami et camarade Julien RAMIN. Il nous a quitté en laissant derrière lui un héritage politique forgé dans la lutte et le combat auprès de Paul VERGES et du Parti Communiste Réunionnais auquel il a adhéré dès son plus jeune âge et auquel il est resté fidèle toute sa vie.



• Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne

"Syndicaliste, adhérent à la CGTR, militant culturel, cultuel et sportif, élu à plusieurs reprise Conseiller Général de La Réunion et ancien 1er adjoint du Député maire de Saint-Pierre Elie Hoarau, Julien Ramin a œuvré toute sa vie pour l’unité du peuple réunionnais et la défense des plus démunis.

Je n’oublie pas non plus ses combats pour les Réunionnais émigrés en France au sein de l’UGTRF (l’Union Général des Travailleurs Réunionnais en France). Zarboutans de notre parti, Julien Ramin a connu, comme d’autres, la répression du pouvoir colonial de l’époque et n’a jamais baissé les bras malgré l'oppression.

En nous quittant, Julien Ramin nous laisse des leçons de courage, d’humanité et de fraternité.

Au nom de la ville de Sainte-Suzanne et en ma qualité de Secrétaire Général du PCR, je présente à son épouse, à ses enfants et petits-enfants, à son frère Gilbert et à tous ses proches, mes condoléances les plus sincères".