Et si c'était le coup de sang de trop ? Les domicile de Jean-Luc Mélenchon et de plusieurs de ses proches, le siège du Parti de Gauche et celui de la France Insoumise ont été perquisitionnés durant plus de 9 heures ce mardi 16 octobre. Jean-Luc Mélenchon a décidé de faire une vidéo en direct sur Facebook où il dénonce "un coup de force politique". Sur la vidéo, on voit un Jean-Luc Mélenchon hors de lui, qui déclare : "Personne ne me touche, ma personne est sacrée, je suis parlementaire"". Des propos qui semblent surréalistes que nos confrères de l'émission "Quotidien" ont pu mettre en parallèle avec d'autres propos que le député européen avait tenu lorsque Marine Le Pen ou François Fillon avaient été rattrapés par les affaires. Et apparemment, quand ça le concerne, Jean-Luc Mélenchon ne tient absolument plus le même discours, regardez.

