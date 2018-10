Bonne nouvelle pour les familles en vacances et pour les commerçants : la baignade est de nouveau autorisée à Boucan-Canot depuis ce mercredi 17 octobre 2018. Le nouveau filet, d'un coût de 50 000 euros, a été installé et ouvre une zone de baignade de 2500 à 3000 m2. En revanche, les activités nautiques restent interdites (photo d'archives).

Il en aura fallu du temps, mais c'est chose faite : le nouveau filet anti-requins est installé. C'est la société qui est intervenue aux Roches Noires qui s'est chargée du chantier. Le filet est installé avec un dispositif particulier de blocs de silice qui devrait permettre, en cas de dégradations, de changer le filet par un autre très rapidement et donc d'en finir avec ces longues périodes d'interdiction de baignade. Petit bémol, le changement de filet n'est possible qu'en fonction de conditions météorologiques précises (eau claire, etc...), ce qui provoquer quelques petits délais tout de même.

jb/www.ipreunion.com