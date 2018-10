BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 17 octobre 2018



- Grand raid : on distribue les dossards

- Remaniement ministériel : agriculture, police, culture : "nous avons besoin d'actions, concrètes et rapides"

- Hermitage - lutte contre les inondations : les banians victimes de leurs racines

- Navette gratuite Alternéo pour le départ du Grand Raid à Saint-Pierre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel gris et averses

Grand raid : on distribue les dossards

Le départ du Grand raid sera donné ce jeudi soir 18 octobre 2018 et avant ce top c'est jour de distribution de dossards ce mercredi à Saint-Pierre. Tous au long de la journée, les folles et les fous sont invités à récupérer leur numéros et tout le matériel de course. Rappelons que 6020 raiders seront sur le départ du Grand Raid qui aura lieu entre le jeudi 18 octobre et le dimanche 21 octobre 2018. Près de la moitié des concurrent(e)s participera à la célèbre Diagonale des Fous qui réunit la fine fleur des trailers internationaux. 37 nationalités sont représentées

Remaniement ministériel : agriculture, police, culture : "nous avons besoin d'actions, concrètes et rapides"

Il en a fallu du temps à Édouard Philippe et Emmanuel Macron pour composer un nouveau gouvernement. Le jeu des chaises musicales terminé, quinze jours plus tard, l'Elysée nous livre une liste toute fraîche : dans les grandes lignes, Christophe Castaner est nommé ministre de l'Intérieur en remplacement de Gérard Collomb, Didier Guillaume remplace Stéphane Travert comme ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, tandis que Franck Riester arrive au ministère de la Culture à la place de Françoise Nyssen. A La Réunion, place désormais à l'action. Ces nouveaux ministres sont attendus de pied ferme sur des dossiers aussi brûlants que tendus.

Hermitage - lutte contre les inondations : les banians victimes de leurs racines

Depuis le 17 septembre, le TCO a initié la première phase du PAPI, le Programme d'Actions de Prévention des Inondations. Des travaux préparatoires qui dureront jusqu'en 2021 et s'étendront de l'Hermitage à La Saline les Bains. Construction de digues et dérivation de certaines ravines, à terme, l'enjeu est de lutter contre les effets du réchauffement climatique notamment en période de saison cyclonique, où les inondations et les glissements de terrain se font de plus en plus fréquents dans la zone. La collectivité joue la carte de la protection de l'environnement tout en " sacrifiant " les deux banians de l'Hermitage. Côté riverains, la réaction ne s'est pas faite attendre.

CIVIS : Navette gratuite Alternéo pour le départ du Grand Raid à Saint-Pierre

Demain soir 2804 coureurs et coureuses se lanceront à l'assaut des 165 km du Grand Raid, le départ sera donné depuis Saint-Pierre. Afin de libérer l'accès a la zone de départ pour les coureurs, les accompagnateurs et les spectateurs, la CIVIS et son service de bus proposeront des navettes gratuites jusqu'à Ravine Blanche en fin d'après-midi jusqu'à minuit et demi. Voici le plan des navettes, l'accès est libre et gratuit.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel gris et averses

Matante Rosina dit qu'elle ne va pas s'éloigner de son parapluie : le fond du pilon lui a montré un ciel gris et nuageux pour ce mercredi 17 octobre 2018. Il a aussi murmuré à l'oreille de notre gramoun préférée qu'il y aura de la pluie. Et chez vous, c'est comment ?