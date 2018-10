Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les folles et les fous sont lancés sur les sentiers ! L'événement sportif de La Réunion a démarré ce jeudi 18 octobre 2018. Au menu, quatre courses : la Diagonale des fous, le trail de Bourbon, la Mascareignes et le Zembrocal. De la sueur, du courage, de la motivation et aller au bout de soi-même, les traileurs vont tout donner pour terminer leur course. Les premiers se sont élancés à 18h sur le Zembrocal Trail, la Diagonale des fous vient tout juste de débuter à 22h pile ! Pour les traileurs, rendez-vous à la Redoute de Saint-Denis vendredi en fin d'après-midi pour les premiers, les derniers ont jusqu'à dimanche 16h. Découvrez les premières photos de l'évènement.

