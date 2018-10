Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Le grand écrivain, le poète, le romancier Daniel Honoré s'est éteint jeudi 18 octobre à l'âge de 79 ans. Né le 16 octobre 1939 à Saint-Benoît d'une mère réunionnaise et d'un père malgache il est considéré comme l'un des premier romancier créole à La Réunion. Cet ancien professeur de lettres et d'anglais a commencé à écrire et à publier ses écrits en français et en créole dans les années 70 : des poèmes, romans, nouvelles, contes, légendes, proverbes, devinettes.

Le grand écrivain, le poète, le romancier Daniel Honoré s'est éteint jeudi 18 octobre à l'âge de 79 ans. Né le 16 octobre 1939 à Saint-Benoît d'une mère réunionnaise et d'un père malgache il est considéré comme l'un des premier romancier créole à La Réunion. Cet ancien professeur de lettres et d'anglais a commencé à écrire et à publier ses écrits en français et en créole dans les années 70 : des poèmes, romans, nouvelles, contes, légendes, proverbes, devinettes.