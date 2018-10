Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

La collision a eu lieu entre une voiture et un scooter sur le boulevard Sud juste après le boulevard Doret, àhauteur du Théâtre de Champ Fleuri il y a environ une heure. Trois personnes sont impliquées. Le cyclomotoriste est gravement blessé, il est actuellement médicalisé sur le lieu de l'accident. Une autre personne est légèrement blessé et la dernière fortement choquée. Selon les premiers élément, le jeune scootériste fuyait un contrôle de police. Plusieurs témoins affirment que dans la course poursuite avec les forces de l'ordre, il aurait grillé plusieurs feux en remontant le boulevard en direction de sainte-Marie avant d'entrer en collision avec un véhicule. Pour le moment, on ne sait pas si son pronostic vital est engagé. D'un point de vue circulation, la voie de gauche est neutralisée. D'importants moyens de secours sont déployés, deux ambulances, un véhicule de secours médical et un autre de secours routier.

