Cela fait une dizaine d'années que Jean-François parcoure les sentiers de l'île en chanson au moment du Grand Raid. Deux de ses frères participent à l'événement à tour de rôle, alors c'est sa manière de leur donner du courage. Mais pas que, Jean-François Aubin, chanteur de son État est avant tout un ambianceur et le Grand Raid, plus qu'une course, une compétition, c'est surtout cela : une ambiance. Avec son fidèle compagnon, son djembé Jean-François se balade, en général, il se pose au Verger à la Possession, vous aurez peut-être la chance de le croiser... Plus que de pousser la chansonnette, Jean-François vante le mérites de La Réunion, sa beauté, son histoire, son vivre ensemble. Et les raideurs, les spectateurs et les bénévoles adhérent, ce qui donne parfois lieu à des rencontres surréalistes ! Cette année, le saint-leusien a décidé d'en faire un titre, de reprendre ce "allon, allon" que l'on entend sur les sentiers qu'il entonnera ce soir sur la ligne de départ... Regardez

