Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 minutes

Le premier centre de dispensation de soins primaires sur Mayotte, le dispensaire de Jacaranda a été forcé de fermer ses portes. Des dizaines de personnes se sont introduites et ont menacés les patients et personnels présents. 80 personnes ont été évacuées le mardi 16 octobre dernier, depuis le centre est fermé et l'incertitude règne quand à sa prochaine ouverture. La Délégation de l'Océan Indien de Médecins du Monde et la Cimade de Mayotte dénonce fermement ses agissements dans le communiqué ci-dessous

Le premier centre de dispensation de soins primaires sur Mayotte, le dispensaire de Jacaranda a été forcé de fermer ses portes. Des dizaines de personnes se sont introduites et ont menacés les patients et personnels présents. 80 personnes ont été évacuées le mardi 16 octobre dernier, depuis le centre est fermé et l'incertitude règne quand à sa prochaine ouverture. La Délégation de l'Océan Indien de Médecins du Monde et la Cimade de Mayotte dénonce fermement ses agissements dans le communiqué ci-dessous