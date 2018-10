Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Jean-Luc Mélenchon ne cesse de faire la Une et pas pour les bonnes raisons. Cette fois, le leader de La France insoumise s'en prend à Véronique Gaurel, journaliste pour France 3. À sa sortie de l'hémicycle, l'homme politique est assailli par les questions des journalistes aux sujets des deux enquêtes préliminaires ouvertes pour des soupçons d'emplois fictifs et fraude sur ses comptes de campagne qui ont donné lieu à des perquisition à son domicile, ceux de plusieurs de ses collaborateurs et au siège de La France Insoumise. Véronique Gaurel, pose une question au député européen. Cela ne semble pas lui plaire alors pour s'en sortir, il ne trouve rien de mieux à faire que de l'humilier en se moquant de son accent toulousain... Reste à savoir ce qu'il aurait dit si la journaliste avait l'accent créole...

