Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Depuis lundi, le début des vacances scolaires, le Programme Réunionnais de Pêche de Prévention du CRA s'est intensifié. L'Ouest et le Sud de l'île sont quadrillés. Le mercredi 17 octobre à 22h23, un requin tigre de 2,40 mètres a été capturé par une PAVAC (Palangre Verticale avec Alerte de Capture) relativement proche des côtes saint-leusiennes. Entre Kélonia et le Four à Chaux.

