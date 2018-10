BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 18 octobre 2018



6.185 coureurs seront sur la ligne de départ. Certains s'entraînent depuis des mois. Chacun son objectif : terminer la course, battre son meilleur chrono, arriver premier ou juste profiter de l'instant... Tous ont un point commun : le dépassement de soi. Aller au bout de ses forces physiques, de son mental. Sur les sentiers; de la solidarité, des amitiés naissantes, les encouragements des proches. Mais il y a aussi l'effort, les visages tordus de douleur, les membres endoloris, la fatigue. Le Grand Raid, c'est ça : les extrêmes. L'euphorie, la souffrance. C'est aussi une ambiance, toute une île qui vibre. Le top départ c'est ce jeudi 18 octobre à 22h, Imaz Press sera en live au plus près de ces folles et fous dès le début de soirée.

Ce jeudi 18 octobre 2018, c'est la Première Journée des métiers de la propreté. Une fonction indispensable pour le confort et la santé de tous. Au-delà des entreprises ayant pignon sur rue et intervenant dans les collectivités, les hôpitaux et les centres commerciaux, ce métier de la propreté implique un nombre très important de travailleurs dans le secteur du service à la personne à La Réunion. Des emplois pas toujours déclarés, il faut le reconnaître, mais qui assurent un complément aux allocations parfois indispensable. Or la récente décision de réformer l'abattement fiscal ultramarin risque bien de fragiliser ce secteur.

Mickael Mangaman n’est plus qu’à quelques marches du toit du monde. Le joueur réunionnais de paleta cuir participe aux 18ème mondiaux de pelote basque organisés à Barcelone du 14 au 20 octobre 2018. La sélection française, qui a opéré un très beau départ, s’est qualifiée pour la demi-finale qui se déroulera jeudi 18 octobre au soir. Même si le Dionysien n’est pas encore assuré de la jouer, il est préparé et très concentré sur ses objectifs.

On parle souvent de la préparation physique des Raideurs, de la gestion de l'effort et du mental. Mais on oublie l'alimentation. C'est un point crucial de l'entraînement des Fous. Les courses du Grand Raid sont particulièrement éprouvantes pour le corps. Changements brutaux de température, d'altitude, d'environnement. Les abandons à cause de troubles digestifs ne sont pas rares. Une grande enseigne a mis un menu "spécial raideur" concocté par une diététicienne la semaine du Grand Raid à disposition du grand public. Les plats de la carte ont été adaptés pour restés bons mais sains. Regardez le reportage qui suit.

Matante Rosina a bien regardé au fond de son pilon pour essayer de renseigner au mieux les participant(e)s du Grand raid ce jeudi 18 octobre 2018. Elle a vu qu'il y aura du soleil le matin et de la pluie l'après-midi. C'est vrai chez vous ?