Pour relancer la dynamique du tourisme équestre à La Réunion, le Comité Régional d'Equitation réunit les amoureux du cheval pour une grande rando dans le Sud sauvage de l'ïle. 85 participants, dont de nombreux enfants et ados profitant des vacances scolaires, seront dans les starting blocks vendredi 19 octobre 2018 à La Marine Vincendo, à Saint Joseph. L'arrivée est prévue en fin de matinée dimanche 21 octobre à Grand-Anse.

Sept clubs et autant de cavaliers indépendants participent à cette randonnée de trois jours dans le Sud Sauvage. Au total, 85 cavaliers et leurs montures traverseront les communes de Saint-Joseph et de Petite-Ile. Les plus jeunes cavaliers ont une douzaine d'années, les plus âgés.... un certain âge ! Nul besoin d'être un champion de concours complet pour prendre le départ de la Grande chevauchée du Sud : il suffit de maîtriser les trois allures : le pas, le trot et le galop. Et savoir donner de la jambe si, par facétie, le cheval décidait d'essayer de se rouler dans les flots avec son cavalier, sa selle et tout le barda....

Si vous êtes en balade dans le Sud sauvage, vous devriez croiser cette joyeuse chevauchée le samedi matin du côté de Saint Joseph, à midi vers l'école de la Crête et le soir au stade de Langevin où une soirée musicale est prévue, une fois les montures bouchonnées (comprendre débarrassées de la terre, de la poussière, et les sabots curés).

La seconde journée emmènera les cavaliers à Manapany le bas puis à Petite Ile pour la nuit, au Domaine du Relais où la soirée se passera aussi en musique. et le lendemain, la Grande Chevauchée prendra la route de Grand Anse où s'achèvera cette randonnée autour d'un pique-nique en fin de matinée.

Occasion de croiser les amoureux des chevaux et peut-être de décider de mettre vous aussi le pied à l'étrier ? Pour vous aider à vous convaincre des bienfaits de l'équitation sur la gestion du stress notamment, jetez donc un coup d'oeil à cette vidéo, tournée pendant La Grande Chevauchée du Sud en octobre 2017.

ml/www.ipreunion.com