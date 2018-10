Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Il a mené la course tout du long, Jordi Gamito Baus 36 ans, de nationalité espagnole, après être arrivé sixième à la Diagonale des Fous en 2015, il est revenu sur notre sur une autre course du Grand Raid : la Mascareignes et ça lui réussit, il la remporte en 7 heures et 35 minutes. Un record ! Arrivé au Stade de la Redoute à Saint-Denis à 10h37, il en a surpris plus d'un. L'espagnol est une fusée, il a parcouru les 65 km de sentiers de la Mascareignes à une allure moyenne de 8,77 km/h avec le dossard 4893. La Réunion semble lui porter chance. Adepte de course, l'espagnol a enchaîné les ultra-trails ces derniers mois, toujours bien classé, il a un palmarès bien fourni. Il était attendu au tournant et faisait parti des favoris et il n'a pas déçu.

