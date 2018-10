Le Centre Réunionnais de Gestion du Trafic (CRGT) a envoyé un bulletin d'informations un peu plus long que d'habitude. Déjà, une bonne nouvelle, le désormais traditionnel basculement en mode bidirectionnel de la Route du Littoral n'aura pas lieu ce vendredi 19 octobre pour cause de Grand Raid. Par contre, en début de semaine prochaine, les choses se gâtent. Des travaux auront lieu aux quatre coins de l'île. Les conséquences, on les connaît déjà, certainement des embouteillages. Même si la circulation est moins engorgée ces derniers jours, période de vacances scolaires oblige. Voici le communiqué du CRGT

RN1 - Route du Littoral - basculement pour travaux NRL

Pas de basculement partiel prévu ce soir pour cause du Grand Raid

RN1 - St Denis - travaux de réfection des joints de chaussée et d'enrobés

Sur la RN1 à St Denis, suite des travaux d’enrobés et d'étanchéité sur le pont de la Rivière St Denis les nuits des lundi 22 et mardi 23 octobre. Circulation interdite dans les deux sens au droit de l’ouvrage de 20h à 05h. Déviation:

- sens O/N par RD 41 puis par la RN6 boulevard Sud.

- sens N/O par la rue Lucien Gasparin et la RN6 boulevard Sud.

RN102 - St Denis - travaux de réfection des joints de chaussée et reprise en enrobés

Sur la RN2 à St Denis, échangeur du Chaudron, pour permettre la suite des travaux de réfection de glissières en béton armé et de joints de chaussée, la circulation sera interdite sur l’autopont de 19h30 à 5h30 les nuits des lundi 22 et mardi 23 octobre. Une déviation sera mise en place dans le sens Nord/Est par la RN2 échangeur du Stade de l’Est. Par ailleurs, la circulation des piétons sera également interdite sur l’auto-pont pendant la durée du chantier. Suivre la déviation mise en place.

RN2 - St Joseph - travaux de protection acoustique

Sur la RN1002 à St Joseph ZAC Badera, travaux de protection acoustique jusqu'au vendredi 7 décembre. Voie de droite neutralisée de 7h à 16h sens Sud/Est.

RN2 - St Joseph - travaux de sécurisation sur falaise

Sur la RN2 à Saint Joseph au niveau des rampes de Basse Vallée, pour permettre la suite des travaux de sécurisation de la falaise, des coupures de la circulation n’excédant pas 45 minutes sont programmées de 8h30 à 15h30 du lundi 22 au vendredi 26 octobre. Par ailleurs, en dehors des coupures, la circulation se fera par alternat.

RN2 - St Benoît - travaux de curage de fossés

Sur la RN2 à St Benoît dans le secteur des Orangers, suite des travaux de curage de fossés jusqu'au vendredi 26 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - travaux de modernisation et assainissement des réseaux pluviaux

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bois Blanc, suite des travaux de modernisation et assainissement des réseaux pluviaux jusqu'au vendredi 26 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - St André - travaux d'aménagement et de sécurisation de fossé

Sur la RN2 à St André, suite des travaux d'aménagement et de sécurisation de fossé les nuits jusqu'au vendredi 19 octobre inclus. Voie de droite et bretelle de sortie La Balance sera fermée à la circulation de 20h à 5h dans le sens Est/Nord. Déviation par l'échangeur La Cocoteraie et la RD47 Route de Champ Borne.

RN2 - St Denis - travaux de raccordement du réseau d'eau pluvial

Sur la RN2 à St Denis au niveau de l'échangeur Pasteur dans le Nord/Est, travaux de raccordement du réseau d'eau pluvial jusqu'au 16 novembre 2018 inclus. Circulation interdite de façon permanente sur la bretelle d'insertion en direction de l'Est. Déviation par les voiries communales adjacentes. Un passage sécurisé sera mis en place pour les piétons et les cyclistes.

RN2001 - St Louis - travaux de réparation de murette d'épaulement

Sur la RN 2001 St Louis entre la ravine Maniron et le giratoire du Gol, travaux de réparation de murette d'épaulement jusqu'au vendredi 26 octobre. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RN2002 - St André - travaux d'ouverture de chambre et passage de câbles

Sur la RN2002 à St André secteur Cambuston, travaux d'ouverture de chambre et passage de câbles jusqu’ au mercredi 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2002 - Bras Panon - travaux d'ouverture de chambre et passage de câbles

Sur la RN2002 à Bras Panon, travaux d'ouverte de chambre et passage de câbles jusqu'au mercredi 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD111 - Etang Salé/Rte Le Lambert - travaux de pose de canalisation

Sur la RD111 à l'Etang-Salé/Route Le Lambert, entre la RD19 et la Rue du Stade, travaux de pose de canalisation jusqu'au lundi 31 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - St Leu/St Pierre - travaux d’entretien d’espaces verts sur Échangeurs

Sur la RN1 de St Leu (Colimaçons) à St Pierre puis sur RN3 au niveau des échangeurs les Casernes et ravine Blanche à St Pierre, travaux d’entretien d’espaces verts sur échangeurs du lundi 22 au vendredi 26 octobre. Neutralisation de la BAU en fonction des besoins du chantier mobile de 7h30 à 15h.

RN1 - Etang Salé/St Pierre - travaux de fauchage et taille de haie en TPC

Sur la RN1 de l'Etang Salé à la zone de la ravine Blanche à St Pierre, travaux de fauchage et taille de haie en TPC les nuits du lundi 22 au jeudi 25 octobre inclus. Neutralisation de la voie de gauche dans les 2 sens de circulation au niveau de chantier mobile de 20h à 5h. Début au niveau de l’Étang Salé.

RN1 - St Paul/Le Port - travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 de l'échangeur de l'Eperon à St Paul à celui du Sacré Coeur au Port, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 22 au jeudi 25 octobre inclus. Voie neutralisée selon les besoins dans les deux sens de 20h à 5h.

RN2002 - Bras Panon - travaux de curage de fossés

Sur la RN 2002 à Bras Panon, travaux de curage de fossés jusqu’ au vendredi 26 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 - plaine des Palmistes - travaux de réalisation de tranchée

Sur la RN3 à la plaine des Palmistes avant 1er village, travaux de réalisation de tranchée du lundi 22 au vendredi 26 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN3/RN5 - St Denis/ St Pierre

- Grand Raid 2018 Les courses de montagne intitulées Grand Raid /Trail de Bourbon/La Mascareigne/Le Zembrocal Trail se dérouleront sur le territoire des communes de St Pierre, Le Tampon, Petite ile, Cilaos, Ste Rose, St Benoit, La Plaine des Palmistes, Salazie, St Paul, la Possession et St Denis jusqu'au dimanche 21 octobre. Pour le déroulement de ces manifestations dans de bonnes conditions, ces restrictions sont à prendre en compte

- Sur le réseau routier National : Le stationnement sera interdit des deux côtés de la RN2 sur la section proche de l’échangeur de Terre Rouge sur la déviation Nord Est de St Pierre, il est également demandé aux usagers de bien respecter la signalisation qui sera mise en place concernant le stationnement sur la RN3 entre le Col de Bellevue et le carrefour avec la route du Volcan pour garder une circulation fluide dans ce secteur. Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé ce dimanche 21 octobre de 14 h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

- Sur le réseau routier Départemental : Sur la RD 41 route de la Montagne, route fermée secteur la Redoute dans les deux sens entre carrefour RD 41/RN6 pont Vinh San et celui avec la rue du Pont jusqu’au dimanche 21/10 à 00h. Sur la RD 242 route Ilet à Cordes à Cilaos, 200 m de part et d’autre du sentier du Col du Taibit, le stationnement est interdit de 14h à 6h jusqu’au samedi 20 octobre.

