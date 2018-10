Voici l'agenda sportif du week-end

Football: 21ème journée de D1

La 21ème journée de D1 aura lieu ce week end avec une rencontre samedi soir à 20h00 entre l'Excelsior et Petite Ile puis dimanhce à 16h00 avec:

Ste Marie – Jeanne d'Arc

Marsouins – St Pierroise

Capricorne – Léopards

St Pauloise – St Denis

St Louis – Tamponnaise

Ste Suzanne – St Louisienne

Basketball: Trophée coupe de France

Ce week end auront lieu les quarts de finale du trophée coupe de France.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 20h30:

Aiglons – TBB

St Pierre – Etang Salé

CS Portois - BCD

COM – St Paul (samedi)

Côté féminin, seules trois rencontres sont programmées samedi à 18h30 après le forfait de Ste Marie:

St Pierre – BCD

Etang Salé – COM

St Leu – CS Portois

VTT: 9ème manche de la coupe régionale XC

La 9ème et dernière manche de la coupe régionale de vtt cross country aura lieu ce dimanche sur le site de la plaine des cafres. L'épreuve se déroulera sur un tracé de 3,2km à parcourir 8 fois pour les élites qui s'élanceront à midi. L'enjeu sera évidemment la coupe régionale qui pourrait revenir à Yannick Cornille (CSSD) qui est le seul coureur avec Manu Catherine (VCSD), second du général, à avoir participer à toutes les manches. Ces deux là devront se défaire d'un résultat (joker) et cela pourrait profiter à Giovanni Gonthier (T974), 3ème pour le moment. En revanche, Julien Chane Foc vainqueur de 4 des 5 manches auxquelles il a participé n'a plus rien à espérer de la coupe.

Surf: Pro Portugal

La 10ème étape du Wolrd Tour masculin se déroule cette semaine à Peniche au Portugal sur le spot de Supertubos. Dans des conditions très difficiles, le Réunionnais Jérémy Florès a été éliminé au 3ème tour par Kanoa Igarashi, alors qu'il avait dominé auparavant Michael February. La prochaine étape aura lieu à Hawaii sur le spot de Pipe où il avait triomphé l'an dernier...

Escalade: Coupe du monde

Fanny GIBERT et Manon HILY, ont été sélectionnées en équipe de France pour participer aux étapes de la Coupe du Monde de difficulté et de vitesse de Wujang (Chine) les 20 et 21 octobre et de Xiamen (Chine) les 27 et 28 octobre. Fanny GIBERT concourra en difficulté et en vitesse, et Manon HILY en difficulté.

Trail: Grand Raid Réunion

C'est l'évènement trail de l'année à la Réunion! Le Grand Raid se déroule ce week end de jeudi à dimanche avec 4 courses au programme réunissant quelques 6185 coureurs avec tous le même but de rejoindre la Redoute:

- le relais Zembrocal par équipe de 3 long de 184km, départ jeudi 18h de St Pierre. 95 équipes inscrites.

- la diagonale des fous 164km, départ jeudi 22h de St Pierre. 2795 inscrits parmi lesquels il faudra suivre François D'Haene (vainqueur 2013, 2014, 2016), Antoine Guillon (vainqueur 2015), Benoit Girondel (vainqueur 2017), Romain Olivier, Sébastien Camus, Maxime Cazajous, Renaud Rouanet, Mickael Pasero, Sylvain Camus, Germain Grangier, Tofol Castanyer, Jean Philippe Tschumi, Jon Aizpuru Larrannaga, Peter Kienzl, Francesco Cucco, Jean Eddy Lauret, René Paul Vitry, Sébastien Parmentier, Emilie Lecomte, Nathalie Mauclair, Juliette Blanchet, Jocelyne Pauly, Mimmi Kotka, Camille Bruyas, Gilberte Libel,

- la mascareignes 64km, départ vendredi 3h de Grand Ilet. 1810 inscrits parmi lesquels il faudra suivre Jordi Gamito, Gilsey Félicité, Didier Baret, Stéphane Odules, Jean Patrice Payet, Hortense Bègue, Claire Nédelec, Emma Metro, Fleur Santos Da Silva, Fatima Hibon.

- le trail de Bourbon 111km, départ vendredi 21h de Cilaos. 1295 inscrits parmi lesquels il faudra suivre David Hauss (vainqueur 2017), Judicael Sautron, Jean Louis Robert, Isabelle Lebreton, Elodie Mithridate, Alexandra Heintz.