BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 19 octobre 2018



- Diagonale des Fous : François d'Haene et Maxime Cazajous en tête pointent à Cilaos

- Grand Raid 2018 : les courses dans vos yeux

- Cilaos : pendant le Grand Raid, la lentille fait le Cirque

- La Grande Chevauchée du Sud met le pied à l'étrier

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait plutôt beau

Diagonale des Fous : François d'Haene et Maxime Cazajous en tête pointent à Cilaos

C'est parti pour la Diagonale des fous ! Le départ a été donné à 22h pile. Les coureurs se sont élancés, favoris en tête, près pour les 165 km du front de mer de Saint-Pierre jusqu'à la Redoute de Saint-Denis. François d'Haene et Maxime Cazajous pointent les premiers à Cilaos, le cinquième point de ravitaillement. Ils ne sont plus talonnés par l'espagnol Tofol Castanyer, un peu plus loin derrière. Chez les féminines, Mimmi Kotka conserve une belle avance. Les traileurs du Zembrocal sont partis à 18h et ceux de la Mascareignes à 3h. Il ne restera plus que le Trail de Bourbon pour vendredi 19 octobre à 22h. Le Grand Raid, c'est l'événement sportif de l'année sur les sentiers et autour des sentiers. Une ambiance de folie. Suivez notre live toute la nuit.

Grand Raid 2018 : les courses dans vos yeux

Vous ne l'avez pas raté le départ du Grand Raid ! Les coureurs du Zembrocal sont partis à 18h, ceux de la Diagonale des Fous à 22h jeudi 18 octobre, et les traileurs de la Mascareignes se son élancé vendredi à 3h du matin... Bref, nous n'avons pas dormi et vous non plus ! La pression de la course, la sueur, la motivation, le suspens, les encouragements, la musique, les applaudissements... tout était réuni pour nous tenir en haleine. Petits retours sur vos posts qui nous ont marqués...

Cilaos : pendant le Grand Raid, la lentille fait le Cirque

Jusqu'au 21 octobre 2018, le cirque de Cilaos rend un culte mérité à ses lentilles alors que les coureurs du Grand Raid font étape au creux de ses vallons. La lentille cilaosienne, aliment plein de vertus pour les grands sportifs tels les coureurs du Grand Raid, contribue à faire vivre 150 familles d'agriculteurs à Cilaos. Malgré des conditions de culture exigeantes qui génèrent un prix élevé, l'engouement pour cette plante devenue endémique dans le cirque ne se dément pas. Ni du côté des planteurs, ni du côté des gourmets.

La Grande Chevauchée du Sud met le pied à l'étrier durant trois jours

Pour relancer la dynamique du tourisme équestre à La Réunion, le Comité Régional d'Equitation réunit les amoureux du cheval pour une grande rando dans le Sud sauvage de l'ïle. 85 participants, dont de nombreux enfants et ados profitant des vacances scolaires, seront dans les starting blocks vendredi 19 octobre 2018 à La Marine Vincendo, à Saint Joseph. L'arrivée est prévue en fin de matinée dimanche 21 octobre à Grand-Anse.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait plutôt beau

Les folles et les fous qui courent sur les sentiers de La Réunion depuis plusieurs heures devraient être content(e)s ce vendredi 19 octobre 2018, Matante Rosina a vu qu'il vz faire plutôt beau et qu'il y aura même un petit vent pour les rafraîchir. Tout cela est vrai chez vous ?