- Grand Raid 2018 : On court encore sur les sentiers

- Le café, un pôle de recherches d'intérêt mondial à La Réunion

- On a parlé du Grand Raid avec vous et on a ri !

- En Espagne, du vin bleu chamboule les traditions

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Humidité et averses !

François d'Haene et Benoît Girondel rois des fous, Jocelyne Pauly reine des folles

C'est au coude à coude que François d'Haene et Benoît Girondel ont franchi la ligne d'arrivée. Après une course incroyable, riche en rebondissements et en suspense, ils sont arrivés ex-æquo à la Redoute de Saint-Denis vendredi 19 octobre 2018. Ils ont terminé les 164,6 km (et 9 900 m de dénivelé positif) de la Diagonale des fous en 23h18 seulement. Derrière, les courses continuent, il reste des milliers de coureurs sur les sentiers réunionnais, ils arriveront au compte goutte jusqu'à dimanche en fin d'après midi. Le tout dans une ambiance joyeuse et bon enfant, c'est aussi ça le Grand Raid ! Suivez notre live pour ne pas en rater une miette !

Le café, un pôle de recherches d'intérêt mondial à La Réunion

Thierry Joët, chercheur biologiste à l'Institut Régional de Développement (IRD) a terminé le 11 octobre 2018 une mission de deux ans à la Réunion. L'objet des travaux ? L'influence des facteurs environnementaux sur l'adaptation naturelle des plants de café à La Réunion. Les travaux de cette année ont porté sur l'exploitation du modèle caféier, dans sa diversité, comme exemple des leviers possibles pour une meilleure conservation des graines tropicales. Au coeur de cette recherche, une collection de caféiers d'intérêt mondial, hébergée depuis 10 ans à Bassin Martin (Saint-Pierre), et qui regroupe plus de 35 espèces originaires d'Afrique et de l'Océan Indien, collectées entre les années 60 et 80. Dont la seule variété de caféier endémique de La Réunion : le Coffea mauritiana, une plante inscrite à la pharmacopée française depuis 2013.

On a parlé du Grand Raid avec vous et on a ri !

Quand on vous dit "Grand Raid" vous pensez à quoi ? Et la Diagonale des Fous, vous la feriez ? Comme tous les ans, le Grand Raid occupe l'actualité pendant plusieurs jours. Loin des sentiers, Imaz Press vous a tendu le micro pour savoir ce que vous pensez de cet événement incontournable. Alert spoiler : la majorité des personnes interrogées ne s'imagine pas courir l'une des quatre courses du Grand Raid. La plus impressionnante, c'est bien évidemment la mythique Diagonale des Fous et il semblerait qu'elle mérite bien son nom !

En Espagne, du vin bleu chamboule les traditions

Il y a cinq ans, cinq étudiants du Pays basque espagnol se sont lancé le défi de révolutionner un secteur et ont choisi celui du vin, considéré comme parmi les plus conservateurs, en créant un vin.... .. bleu.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Humidité et averses !

Humide, humide, humide... et Matante Rosina est si plongée dans le Grand Raid qu'elle en oublie son parapluie ! Pourtant, elle prévoit des averses en début de journée sur tout le Nord-Ouest de l'île... Sur les reliefs, attention le temps est orageux ! La mer est également agitée, avec une houle de Sud-ouest de 2 à 2,50 mètres.