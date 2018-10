Thierry Joët, chercheur biologiste à l'Institut Régional de Développement (IRD) a terminé le 11 octobre 2018 une mission de deux ans à la Réunion. L'objet des travaux ? L'influence des facteurs environnementaux sur l'adaptation naturelle des plants de café à La Réunion. Les travaux de cette année ont porté sur l'exploitation du modèle caféier, dans sa diversité, comme exemple des leviers possibles pour une meilleure conservation des graines tropicales. Au coeur de cette recherche, une collection de caféiers d'intérêt mondial, hébergée depuis 10 ans à Bassin Martin (Saint-Pierre), et qui regroupe plus de 35 espèces originaires d'Afrique et de l'Océan Indien, collectées entre les années 60 et 80. Dont la seule variété de caféier endémique de La Réunion : le Coffea mauritiana, une plante inscrite à la pharmacopée française depuis 2013.

Quand on dit café(iers), les amateurs de cette boisson aromatique énergisante se lèchent les babines par anticipation. Mais tous les caféiers ne produisent pas des graines pour charmer les fins palais. Ainsi en va-t-il de la variété endémique de La Réunion, le Coffea Mauritania, que l’on trouve aussi à Maurice.

Ce caféier, inscrit à la pharmacopée française, dégage une importante amertume : "Imbuvable", analyse Thierry Joët. Ce chercheur biologiste, lors d'une précédente étude, avait travaillé sur le Bourbon Pointu, un caféier cultivé pour la torréfaction et dont la réputation gastronomique n'est plus à faire. Il s’agissait alors d’étudier les interactions entre les composés dits " de réserve " de la plante, qui permettent à la graine de café de germer.

Influencés par l’environnement, ces composés vont interagir entre eux après la récolte et s’exprimer lors de la torréfaction des grains. " Améliorer la connaissance de ces composés et de leur synthèse permet la mise en place de programmes d'amélioration variétale, orientés non plus vers le rendement, ou vers la lutte contre les ravageurs ou les maladies, mais vers la qualité du produit final, qui devient un outil de développement économique ", explique Thierry Joël. Autrement dit, comment mieux régaler les amateurs de café arabica.

Comprendre les raisons qui poussent la graine à s'assécher vite

En revanche, l’étude menée en 2018 par le biologiste de l'IRD adopte un axe totalement différent. Il s'agissait d'étudier le process de maturation rapide des graines de caféiers Coffea mauritania qui, comme la plupart des graines tropicales, sont sensibles à la dessiccation, c’est à dire à un assèchement complet. " En conséquence, ces graines ne peuvent pas être conservées au-delà de quelques mois ", souligne le chercheur.

Il faut donc identifier les raisons qui conduisent à cette maturation courte et à cette dessiccation : " Nous cherchons à comprendre les secrets de leur faible longévité et de leur sensibilité à la dessiccation. Une fois cela compris, nous verrons comment optimiser le processus pour les rendre moins sensibles à la dessiccation et donc permettre une meilleure conservation des graines ". Et ainsi de toutes les graines tropicales (thé, palmier, cacao...) sujettes à la même sensibilité.

La biologie végétale est un univers assez opaque pour qui n’en possède pas les clés, mais en gros, ce qui sous-tend l’étude, c’est que dans la variété Coffea il existe une grande diversité d’espèces qui ne présentent pas toutes la même sensibilité à la dessiccation. " Cela permet des approches comparatives et l’identification de familles de gènes qui font pivoter la sensibilité ou la tolérance à la dessiccation. Une fois qu’on a compris ce qui génère cette dessiccation, on peut envisager des applications technologiques pour favoriser une meilleure conservation des graines. " Un résultat que les producteurs de plantes tropicales variées attendent avec une certaine impatience, on l’imagine bien.

Le café au coeur de la recherche pharmaceutique

Mais le Coffea mauritania, aussi appelé café marron, intéresse également la science pour ses vertus médicinales. On sait déjà depuis un moment que la plante a des vertus diurétiques par voie interne et une action anti-inflammatoire par voie externe, ce qui lui vaut d’ailleurs son inscription à la pharmacopée française. " Cette plante présente des propriétés intéressantes mais on ne connaît pas les molécules actives ", souligne Thierry Joët. L’une des étapes de l’étude en cours devrait permettre d’identifier les composés organiques intermédiaires et d’étudier les molécules en les comparant avec les plus connues pour trouver d’autres indications thérapeutiques le cas échéant. In fine, ces molécules pourraient intéresser les industries pharmaceutique et dermo-cosmétique.

Optimiser la gestion des espèces

Les chercheurs de l'IRD utilisent Coffea mauritiana, le café marron, pour modéliser un système de caféiers subissant de grandes variations climatiques sur des faibles distances. " En analysant ce qui, dans le patrimoine génétique de ce caféier endémique, permet de piloter l'adaptation aux conditions locales, on comprend mieux son évolution passée et son potentiel d’adaptation aux changements climatiques en cours ", conclut Thierry Joët.

Ces nouvelles connaissances devraient faciliter la gestion de cette espèce, en optimisant le choix des populations de plantes et de cultures à privilégier sur le Parc National de La Réunion. Et bien entendu, le but ultime de ce travail au long cours devrait ouvrir des perspectives économiques prometteuses à partir de la biodiversité végétale réunionnaise.

ml/www.ipreunion.com