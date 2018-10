Quelques semaines après les révélations dans l'Obs des "Dubaï Papers", ces 400.000 documents expliquant les mécanismes d'un vaste système international d'évasion fiscale impliquant des oligarques russes, des grandes fortunes, des aristocrates et des patrons français, les enquêtes se sont accélérées en Suisse, à Dubaï, jusqu'à... l'île Maurice. En effet, d'après les dernières informations de l'Obs avec l'aide de l'Express de Maurice, l'Icac, l'agence anti-corruption de l'île soeur s'intéresse aux activités du groupe Helin. Cette entreprise, enregistrée à Dubaï s'est convertie en une nébuleuse de corporations pour blanchir des fonds. Sur Maurice près 4 milliards de roupies mauriciennes (102 millions d'euros) appartenant aux client d'Hélin auraient discrètement été envoyé...

L'île Maurice est réputée être l'un des paradis fiscaux les plus opaques du monde.

D'après l'Obs, "Plusieurs établissements bancaires de l'île sont en effet soupçonnés d'avoir servi de plaque tournante pour l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux proposée par Helin à ses clients." Et d'ajouter : "Helin avait à l'île Maurice un homme de main chargé de la gestion de ses opérations financières et d'apporter de nouveaux clients. Cet homme, un Français, est aujourd'hui dans le viseur de la justice mauricienne. Selon "l'Express" de l'île Maurice, les autorités mauriciennes s'intéressent par ailleurs à l'existence d'un trust ouvert par Géraldine Whittaker à la State Bank of Mauritius, la deuxième banque de l'île, impliquée récemment dans plusieurs scandales."

