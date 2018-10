Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du 15 au 19 octobre 2018 sur Imaz Press :



L'ordonnance Debré, parue le 15 octobre 1960 reste un souvenir douloureux de l'Histoire et de la mémoire collective de La. Réunion. Sur ordre de Michel Debré, alors Premier ministre du Général de Gaulle, des fonctionnaires sont forcés à l'exil en métropole pour les punir de leur prise de positions en faveur des idées défendues par le parti communiste réunionnais (PCR). L'ancien enseignant, passionné d'histoire, Eugène Rousse revient sur ces faits et leurs conséquences sur notre île.

C'est le dernier hashtag à la mode, utilisé pour dénoncer... les maires des communes. #BalanceTonMaire agite la toile depuis quelques jours. En cause, les quelques 6.000 communes qui n'ont pas joué le jeu du gouvernement et ont décidé d'augmenter leurs taux d'imposition. A La Réunion, deux communes sont concernées : Le Port, qui passe d'un taux de 29,73 à 34,49% pour la taxe foncière et Saint-Leu qui passe son taux de 22,82% à 28% pour la taxe d'habitation. Mais est-ce vraiment utile de les "balancer" et les incriminer ? Stéphane Fouassin, président de l'Association des maires de La Réunion (AMDR) et maire de Salazie réagit.

Il en a fallu du temps à Édouard Philippe et Emmanuel Macron pour composer un nouveau gouvernement. Le jeu des chaises musicales terminé, quinze jours plus tard, l'Elysée nous livre une liste toute fraîche : dans les grandes lignes, Christophe Castaner est nommé ministre de l'Intérieur en remplacement de Gérard Collomb, Didier Guillaume remplace Stéphane Travert comme ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, tandis que Franck Riester arrive au ministère de la Culture à la place de Françoise Nyssen. A La Réunion, place désormais à l'action. Ces nouveaux ministres sont attendus de pied ferme sur des dossiers aussi brûlants que tendus.

6.185 coureurs seront sur la ligne de départ. Certains s'entraînent depuis des mois. Chacun son objectif : terminer la course, battre son meilleur chrono, arriver premier ou juste profiter de l'instant... Tous ont un point commun : le dépassement de soi. Aller au bout de ses forces physiques, de son mental. Sur les sentiers; de la solidarité, des amitiés naissantes, les encouragements des proches. Mais il y a aussi l'effort, les visages tordus de douleur, les membres endoloris, la fatigue. Le Grand Raid, c'est ça : les extrêmes. L'euphorie, la souffrance. C'est aussi une ambiance, toute une île qui vibre. Le top départ c'est ce jeudi 18 octobre à 22h, Imaz Press sera en live au plus près de ces folles et fous dès le début de soirée.

Vous ne l'avez pas raté le départ du Grand Raid ! Les coureurs du Zembrocal sont partis à 18h, ceux de la Diagonale des Fous à 22h jeudi 18 octobre, et les traileurs de la Mascareignes se sont élancés vendredi à 3h du matin... Bref, nous n'avons pas dormi et vous non plus ! La pression de la course, la sueur, la motivation, le suspens, les encouragements, la musique, les applaudissements... tout était réuni pour nous tenir en haleine. Petits retours sur vos posts qui nous ont marqués...

