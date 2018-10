BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 21 octobre 2018



Grand Raid 2018 : Suite et fin - Les derniers héros et héroines sont sur les sentiers

Le Grand Raid entame sa dernière journée. Si les vainqueurs de la Mascareignes, du Trail de Bourbon, du Zembrocal Trail et de la Diagonale des fous sont connus, il reste des centaines et des centaines de champion(ne)s sur les sentiers réunionnais, elles et ils arriveront à leur rythme jusqu'à dimanche en milieu d'après midi. Ils avalent les kilomètres, le dénivelé positif ne les épargne pas mais ils en veulent ! N'oubliez pas qu'au Grand Raid, le dernier est accueilli comme le premier. Le tout dans une ambiance joyeuse et bon enfant ! Suivez notre live pour ne pas en rater une miette !

Cinq Amazones réunionnaises au Sri Lanka

Tandis que La Réunion avait les yeux rivés sur le départ du Grand Raid ce jeudi 18 octobre, un autre Raid, cette fois-ci 100% féminin se terminait au Sri Lanka : le Raid Amazones. 266 participantes par équipes de deux ou trois. Parmi elles, cinq réunionnaises. Fanny Ample-Mouniama et Aurélie Brousse de Gersigny Ep Sieng Ti Woane forment la team Zétinc'elles, l'équipe Frine'ka c'est Sandrine Palma et Marie-Elsie Urbatro et enfin Emilie Brisson qui fait partie de l'équipe Paloubama. 5 ambassadrices pour notre île qui au bout de six jours d'aventure et de compétition intense ont été sacrées Amazones.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz : ordonnance Debré, #BalancerSonMaire, Remaniement ministériel, Grand Raid 2018

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du 15 au 19 octobre 2018 sur Imaz Press :

- Lundi 15 octobre - 15 octobre 1960 : l'ordonnance Debré condamne à l'exil les fonctionnaires jugés trop communistes

- Mardi 16 octobre - Faut-il vraiment #BalancerSonMaire...

- Mercredi 17 octobre - Remaniement ministériel : agriculture, police, culture : "nous avons besoin d'actions, concrètes et rapides"

- Jeudi 18 octobre - Grand Raid 2018 : Ils sont fous, fous, fous... C'est le jour J

- Vendredi 19 octobre - Grand Raid 2018 : les courses dans vos yeux

Pakistan : Mithi, havre de paix entre musulmans et hindous

A Mithi, les vaches déambulent nonchalamment, comme dans l'Inde voisine, sans être jamais dérangées. Animal sacré chez les hindous, ces ruminants incarnent la tolérance religieuse de cette ville du sud du Pakistan, pays musulman conservateur où les minorités sont fortement discriminées.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages, tout partout

Oh lalala Matante Rosina a vu ce matin dans sa tasse à café de gros nuages, sur l'ensemble de l'île ! Et petit à petit ça se couvre davantage sur le reliefs, le Nord et l'Est de Saint-Denis, en passant par les Cirques la Plaine des Palmistes, le Volcan et la Côte Sauvage. Sur les côtes de l'ouest et de l'est, le vent est modéré et la mer un peu agitée.