Bon... Le Grand Raid n'a eu aucune conséquence sur la sécurité routière : week-end spécial pour La Réunion, mais absolument normal pour les gendarmes qui ont retiré 17 permis sur le champ pendant des contrôles...

Voici le bilan de l'action menée par les motocyclistes de l'EDSR au cours du Week-end écoulé pour lutter contre l'insécurité routière. La cible des 15 motards de permanence a été les causes principales des accidents sur les routes de notre île.

67 infractions dont 50 graves génératrices d'accidents ont été constatées :

- 22 conduites sous emprise de l'alcool dont 10 délictuelles avec le taux le plus élevé 0.91 mg litre d'air expiré

- 9 conduites après usage produits stupéfiants

- 1 refus d'obtempérer

- 2 défauts de permis ou avec un document avec restriction du droit de conduire

- 2 défauts d'assurance

- 6 dépassements de la vitesse avec interception

- 7 usages téléphones

- 1 non port de casque

- 3 non port ceinture

Deux automobilistes titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans ont été contrôlés à saint Louis positifs aux produits stupéfiant (zamal). Ils ont tous les deux fait l'objet d'une rétention de leur permis sur le champ, perdront 6 points sur leur permis et devront répondre de leurs actes prochainement devant la justice

Au total, 17 permis ont été retirés sur le champ

Les gendarmes de l'entre deux ont contribué à sécuriser les routes réunionnaises lors de plusieurs contrôle qui ont permis de relever 3 CEA dont 2 délictuelles (0.82 et 0.42 mgl)