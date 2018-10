Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 19 heures

Oh lalala Matante Rosina a vu ce matin dans sa tasse à café de gros nuages, sur l'ensemble de l'île ! Et petit à petit ça se couvre davantage sur le reliefs, le Nord et l'Est de Saint-Denis, en passant par les Cirques la Plaine des Palmistes, le Volcan et la Côte Sauvage. Sur les côtes de l'ouest et de l'est, le vent est modéré et la mer un peu agitée.

