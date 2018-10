BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 22 octobre 2018



Grand Raid 2018: Ils et elles ont "survécu" à ces courses de folie

Et voilà c'est fini. Sur les 5.508 participants aux quatre courses du Grand Raid, 3.907 ont "survécu". Des fous, des folles, des champions des sentiers. Ils nous ont fait rêver et frissonner du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2018. Avec eux et derrière eux, il y avait leurs familles mais également les 1.800 bénévoles qui ont donné de leur temps pour les épauler. Le dernier coureur, Jean-Yves Baron a franchi la ligne d'arrivée à La Redoute de Saint-Denis après 66 heures et 4 minutes de course... Retour sur les parcours de ces héros et héroïnes.

La Réunion : la qualité de l'eau encore et toujours en question(s)

De nombreuses communes réunionnaises sont impactées par des coupures d'eau ou des alertes sur la qualité de l'eau au robinet. Des bassins de baignade, plus rarement le lagon, sont momentanément interdits de trempette. On pourrait désespérer de lire à longueur d'années des relevés sanitaires catastrophiques concernant nos rivières. Mais ça bouge... un peu. Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, le Comité de l'Eau et de la Biodiversité de La Réunion organise une grande consultation publique sur les enjeux de l'eau sur l'île.

Socio-esthétique : pour retrouver sa féminité après une ablation du sein

La maladie et les traitements ayant des effets délétères sur l'apparence et souvent sur l'estime de soi, des soignants et des esthéticiennes proposent aux malades un cocooning encouragé par le corps médical. A La Réunion, une association, Un autre regard, présidée par un aide-soignant affecté à la mission d'encadrement de la socio-esthétique au CHU Nord et à la Clinique Sainte-Clotilde, intervient auprès de nombreux malades du cancer, notamment des femmes devant ou ayant subi une ablation du sein et en attente d'une reconstruction mammaire.

Mois sans tabac : les bons trucs des Réunionnais qui ne " mégottent " plus avec leur santé

Tout le mois de novembre, stop à la cigarette pour répondre à l'invitation de l'ARS OI et de la CGSS. Compliqué, non, d'arrêter la p'tite bouffée ? Pourtant, depuis trois ans qu'existe cette mobilisation, certains Réunionnais ont réussi à écraser leur (presque) dernière cigarette. Leurs "trucs" sont variés, mais en piochant dedans, certains trouveront peut-être de quoi tenir ce prochain mois de novembre sans en griller une...

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel gris, averses et orages

Que dire de plus ! Matante Rosina est bien contrariée : le temps se dégrade de jour en jour ! Elle a vu dans son café ce matin un ciel gris, tout couvert et des averses, parfois soutenus, dans le sud de l'île puis sur l'ensemble du territoire. Elle prévoit également des orages... et des violentes rafales de vent au Sud-Ouest, une mer agitée dans le Sud, l'Ouest et le Sud-Est... Bref soyez très prudent aujourd'hui, surtout si vous comptez gambader dans les montagnes!