L'actu est régulièrement secouée par des anecdotes inadmissibles de gros racistes qui refusent d'être assis dans un avion à côté d'une personne d'une ethnie différente de la leur. Des personnes d'origine africaine, en général. Le week-end dernier, c'est sur un vol RyanAir que ces propos abjects ont été tenus dans l'indifférence quasi générale (Photo : capture d'écran vidéo)

Hallucinant ! Quand on est low cost, manifestement on l'est jusqu'au bout....

Le personnel de bord n'a pas réagi aux propos racistes à caractère délictueux, qui aurait imposé d'appeler la police et de débarquer ce passager. Quant aux passagers... blasés ? Heureusement qu'il s'en est quand même trouvé un pour réagir, l'honneur est presque sauf, mais du côté de la compagnie aérienne, force est de reconnaître que le civisme, là, ça n'a pas volé bien haut....