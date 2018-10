Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 21 heures

Que dire de plus ! Matante Rosina est bien contrariée : le temps se dégrade de jour en jour ! Elle a vu dans son café ce matin un ciel gris, tout couvert et des averses, parfois soutenus, dans le sud de l'île puis sur l'ensemble du territoire. Elle prévoit également des orages... et des violentes rafales de vent au Sud-Ouest, une mer agitée dans le Sud, l'Ouest et le Sud-Est... Bref soyez très prudent aujourd'hui, surtout si vous comptez gambader dans les montagnes!

