Vendredi 19 octobre 2018 , le laboratoire Sanofi a annoncé l'accord de principe pour la commercialisation en Europe de son vaccin contre la dengue. A La Réunion, près de 7000 personnes pourraient être concernées par cette vaccination, recommandée uniquement pour les personnes ayant déjà été touchées par la dengue.

La dengue vous fait peur et vous craignez d’être piqué pour la première fois par un moustique vecteur ? En non, le vaccin ne sera pas pour vous. Le laboratoire a été clair : des deux années de mise sur le marché dans quelques pays, Sanofi a tiré quelques conclusions et notamment le fait que Dengvaxia peut aggraver les symptômes de la dengue chez les personnes n’ayant jamais contracté la dengue auparavant. Depuis fin 2017, Sanofi a prévenu que ce vaccin s’adressait principalement pour cette raison aux personnes ayant déjà été infestées par le virus.

Ni les jeunes enfants ni les seniors

De même, les jeunes enfants ne sont pas concernés par cette vaccination ni les seniors. Le vaccin est recommandé par l’Agence Européenne du Médicament (sources Sanofi) pour les personnes âgées de 9 à 45 ans, ayant déjà été infestées et vivant dans les zones endémiques. Dont La Réunion.

Pour l’instant, aucune commercialisation n’est encore actée. L’avis positif de l’Agence européenne du médicament ouvre simplement la voie à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe qui pourrait intervenir d’ici la fin de l’année 2018.

La prévention reste de mise

Ce vaccin a eu un début de trajectoire entaché par des polémiques. Aux Philippines notamment, le laboratoire Sanofi avait été mis en cause dans la mort de dizaines de jeunes enfants vaccinés avec Dengvaxia. L’Agence Européenne du Médicament s’était montrée très circonspecte, en 2016, lorsqu’elle avait reçu la demande d’autorisation en avril 2016.

L’avis favorable de l’Agence européenne du médicament intervient près de 18 mois après la demande d’AMM, un délai plutôt long, alors que la réponse à une demande d’AMM est en moyenne de 277 jours. Néanmoins, si Sanofi obtenait son AMM pour l’Europe, il faudrait sans doute encore quelques semaines ou mois avant que les premiers vaccins n’arrivent sur l’île.

Le vaccin contre la dengue, ce n’est donc pas pour demain à La Réunion. D'autant que l'ARS OI devrait aussi se positionner pour une campagne de vaccination ciblée ou pas. Et la vaccination ne règlerait pas le problème de la dengue pour tous ceux qui n'ont pas encore été infectés.

L'ARS OI est très engagée avec l'aide des services de l'Etat et des communes pour prendre à bras le corps le problème de l'épidémie en supprimant les gîtes larvaires et en incitant la population à agir dans ce sens. Pas question de relâcher la vigilance en matière de prévention, donc.

