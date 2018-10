Si le Grand Raid a évidemment eu tous les honneurs de l'actu sportive le week-end dernier, la vie des clubs ne s'est pas arrêtée pour autant. Retrouvez ci-dessus les principaux résultats sportifs des équipes réunionnaises pendant le week-end du 20 et 21 octobre 2018.

Football : 21ème journée de D1

La 21ème journée de D1 a eu lieu ce week end. La St Pierroise a conforté sa place de leader (68 points) pendant que la Jeanne d'Arc, seconde (64 points), se contentait d'un nul seulement quand l'Excelsior, 3ème (62 points), grattait encore quelques points après sa victoire sur la Petite Ile.

Ste Marie – Jeanne d'Arc 0-0

Marsouins – St Pierroise 1-5

Capricorne – Léopards 2-2

St Pauloise – St Denis 1-0

St Louis – Tamponnaise 0-2

Ste Suzanne – St Louisienne 2-2

Excelsior – Petite Ile 3-1

Basketball : Trophée Coupe de France

Ce week end ont eu lieu les quarts de finale du trophée coupe de France.

Côté masculin, on jouait vendredi soir:

Aiglons – TBB 75-93

St Pierre – Etang Salé 62-44

CS Portois – BCD 47-114

COM – St Paul 54-97

Côté féminin, seules trois rencontres étaient programmées samedi après le forfait de Ste Marie:

St Pierre – BCD 70-89

Etang Salé – COM 51-84

St Leu – CS Portois 75-82

VTT : 9ème manche de la coupe régionale XC

La 9ème et dernière manche de la coupe régionale de vtt cross country a eu lieu ce dimanche sur le site de la Plaine des Cafres. L'épreuve se déroulait sur un tracé de 3,2km à parcourir 8 fois. Julien Chane Foc (CCSL) s'est une nouvelle fois imposé, bouclant l'épreuve en 1h27 devant Grégory Maillot (CCSL) en 1h29 et Giovanni Gonthier (T974) en 1h30.

Au final et après déduction du joker autorisé, Gonthier s'offre la coupe régionale 2018 grâce à sa 3ème place hier, au détriment de Yannick Cornille (CSSD) second et seulement 5ème hier. Enfin, Manu Catherine (VCSD) reste sur le podium avec une belle 3ème place au général. Notons que Julien Chane Foc était hors course piur la coupe régionale avec seulement 6 courses réalisés; néanmoins, sur ces 6 manches, il en gagne 5 et s'offre une 2ème place...

Surf : Pro Portugal

La 10ème étape du Wolrd Tour masculin s'est déroulée la semaine dernière à Peniche au Portugal sur le spot de Supertubos. Dans des conditions très difficiles, le Réunionnais Jérémy Florès a été éliminé au 3ème tour par Kanoa Igarashi, alors qu'il avait dominé auparavant Michael February. La prochaine étape aura lieu à Hawaii sur le spot de Pipe où il avait triomphé l'an dernier...

Championnats de France

Les championnats de France de surf ont débuté ce week end à Hossegor (Landes) et se poursuivront toute la semaine. Plusieurs Réunionnais ont déjà brillé! On retrouvera par exemple ce lundi Maxime Huscenot et Adrien Toyon en demi finale du surf open, Cannelle Bulard en finale du surf dames, Alice Lemoigne et Victoria Vergara en finale du longboard dames, Aurélien Meynieux en demi finale du longboard open et Tiphaine Maillard en finale du stand up paddle dames.

Escalade : Coupe du monde

La ville de Wujiang (Chine), accueillait ce week-end, la 7ème et avant-dernière étape de la Coupe du monde de vitesse et la 6ème et avant-dernière étape de la Coupe du monde de difficulté. Manon Hily finit à la 8ème place en difficulté. Fanny Gibert quant à elle, finit à la 17ème place en difficulté et à la 28ème place en vitesse.

Pour la dernière étape de vitesse et de difficulté, nous retrouverons Manon et Fanny le week end prochain à Xiamen (Chine).

Trail : Grand Raid Réunion

C'est l'évènement trail de l'année à la Réunion! Le Grand Raid s'est déroulé ce week end de jeudi à dimanche avec 4 courses réunissant quelques 6185 coureurs avec tous le même but de rejoindre la Redoute.

- la Diagonale des fous 164km, départ jeudi 22h de St Pierre. On n'avait plus vu une arrivée main dans la main depuis Christophe Jacquerod et Vincent Delebarre en 2006...

Vendredi soir, après 23h18 de course, les deux derniers vainqueurs de la Diagonale, Benoit Girondel (2017) et François d'Haene (2013-2014-2016), ont décidé de s'offrir une victoire commune après avoir livré une belle bagarre jusqu'à la Grande Chaloupe. Il faudra attendre ensuite plus d'une heure pour voir débouler Maxime Cazajous à la Redoute après 24h40 de course, lui qui a animé la première partie de l'épreuve en tête. Côté féminin, Jocelyne Pauly s'impose en 28h54 après une gestion de course exemplaire, devant Audrey Tanguy et Juliette Blanchet, main dans la main en 29h23. Aufinal, 1962 raideurs ont été finishers de cette édition.

- le Trail de Bourbon 111km, départ vendredi 21h de Cilaos. Une fois encore, David Hauss s'est imposé. Cette année, le lauréat 2017 n'a pas vécu la même course mais le résultat est le même, en 16h15. Il devance Judicael Sautron, encore une fois 2ème en 17h26 et Jean Damien Rivière, 3ème en 17h50. Côté féminin, Hélène Valette l'emporte en 20h21 devant Danielle Séroc en 22h53 et Mélanie Rousset en 23h19. 795 coureurs ont été finishers de cette course.

- la Mascareignes 64km, départ vendredi 3h de Grand Ilet. Jordi Gamito était favori et il a tenu son rang, s'imposant en 7h35, devant Gilsey Félicité en 8h11 et le jeune Romain Fontaine en 8h17. Côté féminin, on a eu droit à une arrivée main dans la main avec Fleur Santos Da Silva et Hortense Bègue en 9h35, devant Emma Metro en 9h56. 1064 coureurs ont été finishers de l'épreuve.

- le relais Zembrocal par équipe de 3 long de 184km, départ jeudi 18h de St Pierre. Dalon Lé O s'est imposé en 27h52 devant Xtremsud en 30h45 et Kour-Zy-Vitte en 32h06 également vainqueur en mixte. Côté féminin, Ouest Trail son Madame l'a emporté en 34h31 devant Filles Belin's en 39h19 et Oxythons en 40h18.