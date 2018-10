Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

En cours d'après-midi, un front froid orageux va traverser La Réunion indique Météo France. Conséquence directe, une météo très dégradée dès le lever de soleil ce lundi 22 octobre. Principe de précaution oblige, Météo France a émis un bulletin de vigilance fortes pluies dès 5h. Les secteurs les plus à risque sont les façades Nord-Ouest, Nord et Est de l'île. L'après-midi les conditions météorologiques devraient se dégrader sensiblement. Les précipitations vont se généraliser en devenant localement fortes et parfois orageuses poursuit Météo France. Le vent aussi s'y mettra aussi. Des rafales allant jusqu'à 90km/h se produiront essentiellement sur la façade Ouest. Concernant la vigilance orages, elle est effective à partir de 12h et concernes les régions Est et Sud-Est de l'île. Ces orages seront accompagnés de fortes précipitations. Les conditions météorologiques devraient commencer à s'améliorer en cours de soirée et nuit prochaine.

