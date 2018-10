L'annonce a eu lieu lors de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer s'est engagée à rétablir l'APL Accession de manière temporaire avant de mettre en place un dispositif pérenne. Cette aide qui permet aux ménages modestes d'accéder à la propriété avait été supprimée par le gouvernement dans la loi de finances 2018. Un désengagement de l'État très décrié à La Réunion. Le rétablissement de l'APL Accession se ferait grâce au déplafonnement de la LBU. L'objectif serait de traiter le milliers de dossiers restés en souffrance après la suppression de l'APL Accession. De nombreux acteurs économiques et élus réunionnais s'étaient mobilisés pour que la mesure soit rétablie. Ci-dessous les communiqués du sénateur Michel Dennemont, du député David Lorion et du Ministère des Outre-mer.

Le communiqué de Michel Dennemont :

"Après des échanges fructueux avec la ministre des Outre-mer lors de nos différentes rencontres et séances de travail, nous avons obtenu une avancée importante concernant les APL en outre-mer. En effet, la ministre a annoncé lors de son audition cet après-midi (ndlr ce mardi 23 octobre) en commission des Lois à l’Assemblée nationale, que le Gouvernement rétablisse en 2019 de manière transitoire et exceptionnelle les APL afin de solder l’ensemble des opérations engagées et qui n’ont pu être menées à terme du fait de la suppression des APL en 2018. De plus, un dispositif durable sera mis en place à partir de 2020 pour l’avenir. D’une efficacité au moins équivalente à celui des anciennes APL, ce dispositif financera l’accession sociale à la propriété ET la rénovation des logements des propriétaires occupants sous condition de ressources."

Le communique de David Lorion :

"Lors de la réunion de la Commission des Finances à l’Assemblée nationale, c’est avec une vive satisfaction que David LORION a accueilli l’annonce faite par Annick GIRARDIN, ministre des outre-mer, de rétablir, dans le cadre du budget 2019, les allocations d’accession au logement social pour un millier de dossiers. Ce rétablissement sera certes temporaire dans le temps mais la Ministre s’est engagée à trouver ensuite un nouveau dispositif satisfaisant visant à soutenir l’accession à ce type de logement. A ce sujet, David LORION lui a à plusieurs reprises proposé un déplafonnement de la LBU. C’est le résultat d’une très forte mobilisation des parlementaires ultramarins et tout particulièrement ceux de La Réunion comme l’a reconnu la Ministre. A la suite de cette décision gouvernementale, il se réjouit pour toutes les familles concernées qui vont voir leur rêve de devenir propriétaire se concrétiser et pour les entreprises du bâtiment qui ont beaucoup souffert de la disparition des aides l’année dernière. Lors de sa visite à La Réunion, jeudi et vendredi prochains, cette question sera tout particulièrement abordée par la Ministre avec les élus."

Un communiqué du Minsitère des Outre-mer confirme :

"Le Gouvernement poursuit l’objectif d’accompagner les propriétaires occupants dans la réhabilitation et la mise aux normes de leurs logements outre-mer, où la question se pose avec une grande acuité (13% d’habitat insalubre, près d’un tiers dans certains territoires, part élevée de ménages modestes). C’est pourquoi il a pris, dans le cadre du PLF pour 2019, des décisions fortes en ce sens. Ainsi, les crédits du ministère en charge du logement ont été majorés dès 2019, afin de mettre en place cet accompagnement, qui prendra la forme d’une aide aux propriétaires occupants sous condition de ressources. Ces crédits permettront de résoudre certaines difficultés nées de la suppression des aides à l’accession sociale à la propriété : il s’agira notamment de résorber le stock des opérations déjà engagées mais dont la conduite à terme est aujourd’hui contrariée par l’arrêt du versement des Aides personnalisées au logement. Ce dispositif, dont les contours seront précisés au cours des prochaines semaines, aura donc non seulement vocation à apporter des réponses pérennes aux personnes modestes, tant pour ce qui concerne l’accession sociale à la propriété que la réhabilitation des logements des propriétaires modestes. Ce faisant, le Gouvernement se montre à l’écoute des territoires ultramarins et soucieux de répondre aux questions qui lui ont légitimement été adressées au cours de l’année 2018."