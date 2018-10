Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

En raison de la forte houle prévue par Météo France dès 16 heures ce mardi 23 octobre 2018, le maire de Saint-Louis a décidé d'interdire l'accès au front de mers et aux voies piétonnes ainsi que la circulation et le stationnement sur tout le littoral de l'étang Bel Air. Cette interdiction restera en vigueur jusqu'au jeudi 25 octobre 2018 à 8 heures. La baignade, la pêche et les activités nautiques sur une bande de 300 mètres à compter de la limite des eaux sont également interdits.

