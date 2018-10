Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Météo France a émis un bulletin de vigilance forte houle sur le littoral Sud et Ouest effective ce mardi 23 octobre à partir de 16h. Un train de houle lié au passage d'un front froid sur La Réunion qui avait déjà eu des conséquences ce lundi 22 octobre. Les conditions climatiques étaient très dégradées : de fortes précipitations, du vent, des orages qui avaient causé des perturbations sur les axes routiers de l'île. Météo France avait finalement levé les vigilances fortes pluies et orage qui courraient depuis le matin et la mi-journée.

