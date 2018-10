Jean-Christophe Combe, Directeur général de la Croix-Rouge française, poursuit sa série de déplacements dans les territoires d'Outre-mer et sera étape à La Réunion du mercredin 24 au vendredi 26 octobre 2018. Il y rencontrera les équipes bénévoles et salariées de l'association ainsi que ses bénéficiaires.

Les équipes locales de la Croix-Rouge française "échangeront avec Jean-Christophe Combe sur leurs derniers projets innovants qui ont émergé ces derniers mois" précise l'organisation humanitaire.

Le dirigeant de la Croix-Rouge française rencontrera également les partenaires institutionnels tels que le Conseil départemental, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et l’Agence Régionale de Santé. Jeudi, il visitera la Plateforme d’intervention régionale Océan Indien (Piroi).



"La Croix-Rouge française, seule association présente dans les trois océans, a créé une Direction dédiée à l’Outre-mer forte d’une stratégie ambitieuse. Son credo : "Préparez-vous à être prêt" ! Une stratégie dans laquelle la préparation aux catastrophes et à la gestion des crises (écologiques, sanitaires, sociales) sont des axes prioritaires" indqiiue la Croix Rouge dans un communiqué.