Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 47 minutes

BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 24 octobre 2018



- Violences à l'école : #PasDeVague... et pourtant la tempête est bien là

- Suppression de postes dans la fonction publique : des forums pour organiser l'après

- Festikal : journée d'animation et défilé à Saint-Paul

- L'APL Accession sera rétablie temporairement en 2019

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et encore un peu de houle

