Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 57 minutes

Invité des Grandes Gueules sur RMC, l'animateur déchu du "Plus Grand Cabaret du monde" choque lorsqu'il donne son avis sur le mouvement #MeToo. Il avait pourtant bien commencé en condamnant agressions et agresseurs... Ensuite, tout dérape, Patrick Sébastien se lance dans un véritable victim blaming en soufflant sur le ton le plus naturel du monde que les femmes violées un peu trop dénudées n'avaient pas son même soutien... "Après, il faut faire la part des choses, dit-il. Il y a une bienveillance à dénoncer un salopard, et une malveillance à dénoncer n'importe qui à tort et à travers. Je dis que j'ai un peu de mal avec certaines victimes qui ont les seins dehors. Les fesses à l'air..."

