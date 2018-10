Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Selon nos confrères de l'Express, l'homme qui a insulté Delsie Gayle a été identifié par la police britannique et les informations qui le concernent ont été transmises aux autorités espagnoles alors qu'une enquête a été ouverte. Les faits se sont produits vendredi 18 octobre dernier dans un avion de la compagnie low cost Ryanair avant que l'avion ne quitte Barcelone pour rejoindre Londres. Les passagers sont installés dans leurs sièges lorsqu'une voix s'élève, un homme blanc s'en prend verbalement à Delsie Gayle, une femme noire âgée qui est assise sur le même rang que lui. Des injures racistes, sexistes sont proférées par le monsieur. Finalement, l'équipage, totalement dépassé invite Delsie Gayle à changer de place. L'homme, lui, obtient donc ce qu'il veut et poursuit son vol sans turbulence. Sauf que la scène a été filmée et provoque un véritable tollé sur internet. Delsie Gayle est toujours sous le choc, retour sur cette affaire à travers l'oeil des réseaux sociaux.

Selon nos confrères de l'Express, l'homme qui a insulté Delsie Gayle a été identifié par la police britannique et les informations qui le concernent ont été transmises aux autorités espagnoles alors qu'une enquête a été ouverte. Les faits se sont produits vendredi 18 octobre dernier dans un avion de la compagnie low cost Ryanair avant que l'avion ne quitte Barcelone pour rejoindre Londres. Les passagers sont installés dans leurs sièges lorsqu'une voix s'élève, un homme blanc s'en prend verbalement à Delsie Gayle, une femme noire âgée qui est assise sur le même rang que lui. Des injures racistes, sexistes sont proférées par le monsieur. Finalement, l'équipage, totalement dépassé invite Delsie Gayle à changer de place. L'homme, lui, obtient donc ce qu'il veut et poursuit son vol sans turbulence. Sauf que la scène a été filmée et provoque un véritable tollé sur internet. Delsie Gayle est toujours sous le choc, retour sur cette affaire à travers l'oeil des réseaux sociaux.