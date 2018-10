Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le tribunal de commerce a rejeté ce mercredi 24 octobre 2018 la demande de placement de Bourbon Bois en redressement judiciaire formulée par le procureur le mercredi 10 octobre. Yvon Le Villain, patron de cette entreprise spécialisée dans la construction individuelle, obtient donc gain de cause. son avocat avait plaidé la non-cessation de paiement et donc la non nécessité d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

