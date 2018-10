• Comité d'accueil

La CFTC, la FO et l'UNSA manifesteront leur opposition à la suppression de l'indexation des primes, un décret publié le 28 septembre 2018 au Journal officiel. Depuis le 1er octobre, le personnel hospitalier a vu cette mesure remplacée une compensation, dégressive.

Cette solution avait été dénoncée pas les syndicats, qui avaient notamment mené une action coup de poing mercredi 3 octobre. L'intersyndicale avait installé un barrage filtrant installé devant le Centre hospitalier universitaire nord (CHU Nord), provoquant 14 km de bouchon de l'entrée de la route du littoral à Saint-Denis.

Les syndicats annoncent avoir entrepris un recours au Conseil d’Etat.

• La fiière canne sucre veut des réponses sur le plan de relance post cyclonique

La filière attend l’aval de la Ministre sur le plan de relance post cyclonique Le Comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS) s’est réuni ce mercredi en bureau élargi aux présidents des différents syndicats agricoles représentatifs (CGPER, FDSEA/JA) et du Président de la Chambre d’Agriculture. Il a notamment reçu le Directeur de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt pour faire un point sur la venue de d'Annick Girardin

"Suite à la situation climatique exceptionnelle de l’année 2018, l’interprofession a d’ores et déjà travaillé avec les différents partenaires de la filière, et notamment : cle Crédit Agricole,c la collectivité départementale, compétente en matière d’agriculture, l’Etat" indidque le CPCS.

"L’objectif est de mettre en place un plan de relance post cyclonique pour que les planteurs puissent suivre l’itinéraire technique indispensable à la préparation de la prochaine campagne sucrière. L’interprofession attend de la Ministre qu’elle prenne pleinement la mesure de la situation particulièrement difficile que connaît la filière cette année et qu’elle confirme la mise en oeuvre rapide des solutions déjà longuement travaillées avec l’Etat" dit encore le CPCS.

• La ministre a annoncé que l''APL Accession sera rétablie temporairement en 2019

L'annonce a eu lieu lors de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer s'est engagée à rétablir l'APL Accession de manière temporaire avant de mettre en place un dispositif pérenne. Cette aide qui permet aux ménages modestes d'accéder à la propriété avait été supprimée par le gouvernement dans la loi de finances 2018. Un désengagement de l'État très décrié à La Réunion. Le rétablissement de l'APL Accession se ferait grâce au déplafonnement de la LBU. L'objectif serait de traiter le milliers de dossiers restés en souffrance après la suppression de l'APL Accession. De nombreux acteurs économiques et élus réunionnais s'étaient mobilisés pour que la mesure soit rétablie.

Le programme de la visite

Jeudi 25 octobre 2018



Arrivée à 8h25 à l’aéroport Roland Garros, Saint-Denis

9h30 Dengue : réunion de travail inter-services - Hôtel de la préfecture, salle Mahé

11h15 Visite d’une exploitation agricole - à Sainte-Marie

12h15 Déjeuner de travail avec des représentants des planteurs et des usiniers

14h30 Visite de l’écoquartier Coeur de Ville - La Possession

15h15 Visite du quartier du Moulin Joli, rencontre avec des habitants dans un équipement sportif, un jardin partagé et au CCAS

18h30 Rencontre informelle avec les rapporteurs des Assises des Outre‑mer, les lauréats du concours Outre-mer, des jeunes entrepreneurs et des étudiants - Carré cathédrale, à Saint-Denis

vendredi 26 octobre 2018

8h30 Inauguration de la mairie sociale de Saint André et rencontre avec des associations œuvrant en matière de cohésion sociale - Saint-André

10h15 Logement : visite du centre d’innovation et de recherche du bâti tropical (CIRBAT) - Saint André

11h15 Inauguration du bus de la chambre des métiers et visite du garage social - Bras Panon

12h30 Déjeuner de travail avec les acteurs de la filière logement - Bras-Panon

14h30 Visite de l’entreprise Royal Bourbon - Bras-Panon

15h Réunion avec les acteurs économiques sur la réforme des aides économiques

20h Dîner de travail avec les ambassadeurs et les préfets participant à la conférence de coopération régionale



Samedi 27 octobre 2018

9h Ouverture de la conférence de coopération régionale - Hôtel Créolia, Saint Denis

Puis participation à l’atelier économie bleue