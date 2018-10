En 2017, 1 832 patients réunionnais et 207 patients mahorais ont été pris en charge pour un accident vasculaire cérébral (AVC). "A l'occasion de la journée mondiale de l'AVC, les acteurs se mobilisent ce lundi 29 octobre 2018 pour informer les patients et les usagers sur les signes d'alerte et la conduite à tenir en cas d'apparition de ces signes : agir vite, en appelant le 15" souligne l'Agence régionale de santé (ARS) qui détaillent les bons gestes et les bons réflexes (Photo d'illustration)

• Qu’est-ce qu’un AVC ?

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est provoqué par un arrêt brutal de la circulation sanguine (infarctus cérébral) ou par la rupture d’une artère (hémorragie cérébrale), ce qui entraîne la mort des cellules cérébrales. Plus la prise en charge médicale est rapide, mieux l’AVC sera traité et soigné.

• Les signes d’alerte de l’AVC et la conduite à tenir

- Trois symptômes doivent alerter :

1. Une déformation de la bouche.

2. Des troubles de la parole : une difficulté soudaine à trouver les mots ou à les exprimer.

3. Une faiblesse ou un engourdissement d’un côté du corps, bras ou jambe.

- Face à ces alertes, il faut appeler le centre 15 sans attendre !

L’AVC est une urgence absolue et dans ce cas, le mot d’ordre est la rapidité. Si le patient est rapidement pris en charge, les risques de lésions cérébrales irrémédiables sont moindres.

• Les actions menées à La Réunion

A l'occasion de la journée mondiale des Accidents Vasculaires Cérébraux, les acteurs se mobilisent pour informer les patients et les usagers sur les signes d'alerte de l’AVC et la conduite à tenir.

• Les principales associations oeuvrant pour prévenir l’AVC et accompagner les patients

- A.F.T.C.M–OI (Association de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés des Mascareignes et de l’Océan Indien). Cette association intervient auprès des victimes d’un traumatisme crânien et autres lésions cérébrales acquises ainsi qu’auprès de leurs aidants naturels, c’est-à-dire les familles.

Elle a pour principaux objectifs :

- d’accueillir, d’écouter et d’informer,

- de conseiller, de soutenir et défendre,

- d’accompagner et de suivre dans la durée.

- France A.V.C Réunion

Présente depuis bientôt 4 ans à La Réunion, l’association axe ses actions sur l'information de l'AVC et des maladies cardiovasculaires auprès du grand public et dans différents types d'établissements. France A.V.C Réunion intervient également aux côtés des patients victimes d'AVC ainsi qu’auprès de leurs aidants, à travers des groupes de paroles (animés par des psychologues cliniciens), des séances de pédagogie perceptive ou d'autres services de conseils à domicile (orthophoniste, assistante sociale ou ergothérapeute) pour certains patients.

- K’OSONS Association des Aphasiques Sud Réunion

L’association K’OSONS s’adresse à toutes les personnes aphasiques de La Réunion mais également aux proches et aux aidants. L’objectif de l’association est de permettre aux personnes aphasiques de rompre avec l’isolement (qui est souvent la conséquence directe de l’aphasie). Elle permet de se retrouver, d’échanger, de participer à des activités et à des sorties. Elle vise, par le biais de ses actions, à faire connaître et reconnaître l’aphasie auprès du grand public.



• Que va-t-il se passer

- Mobilisation d’une quinzaine de restaurateurs (30 octobre) dans plusieurs communes de l’île à la manifestation de sensibilisation à la reconnaissance des signes de l’AVC.

- Intervention conjointe de bénévoles de l’association France AVC Réunion et des professionnels de santé du CHU directement auprès de la population :

Saint-Pierre : Au Jumbo score de Saint-Pierre matin et après-midi, dans la rue des Bons Enfants

Saint-Denis : dans le carré piéton rue Maréchal Leclerc