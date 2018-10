Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

"Au troisième trimestre 2018, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne à 140 140. Ce nombre est stable sur le trimestre (soit - 60 personnes) et de 3,1 % sur un an"indique Pôle emploi ce jeudi 25 octobre 2018. "En France (y compris Drom), ce nombre augmente de 0,4 % sur le trimestre (- 1,0 % sur un an)" dit encore Pôle emploi.

