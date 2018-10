Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Prudence si vous arrivez sur Saint-Denis, un peu plus de 9 km de bouchons sont observés sur la Route du Littoral. Ces embouteillages seraient dus selon la DRR au passage de la Ministre des Outre-mer : un important dispositif policier a été déployé, "les forces de l'ordre sont presque à tous les carrefours, indique la DRR, les gens freinent et ralentissent ce qui créent les bouchons..." Saint-Denis est également complètement embouteillé... Bon courage et patience aux automobilistes ! (Photo d'illustration)

Prudence si vous arrivez sur Saint-Denis, un peu plus de 9 km de bouchons sont observés sur la Route du Littoral. Ces embouteillages seraient dus selon la DRR au passage de la Ministre des Outre-mer : un important dispositif policier a été déployé, "les forces de l'ordre sont presque à tous les carrefours, indique la DRR, les gens freinent et ralentissent ce qui créent les bouchons..." Saint-Denis est également complètement embouteillé... Bon courage et patience aux automobilistes ! (Photo d'illustration)