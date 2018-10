De nombreux joueurs réunionnais ont participé au Loto du Patrimoine, pour soutenir le projet de réhabilitation de la Maison Rouge, à Saint-Louis. La quasi totalité des billets a été vendue tout au long du mois de septembre 2018, permettant d'espérer une enveloppe généreuse, 118 000 euros selon les premières estimations, pour contribuer à la sauvegarde de ce monument historique. Mais une polémique, lancée mardi soir à l'occasion de l'étude de la loi de finances 2019, jette une ombre sur cette initiative. Trop de taxes iraient dans la poche de l'Etat, au détriment du Patrimoine.

L'annonce faite mardi 23 octobre 2018 par Gérald Darmanin de la récupération par l'Etat du montant des taxes du Loto du Patrimoine en a stupéfié certains et révolté d'autres, dont l'incontournable Stéphane Bern, chargé de mission Patrimoine pour le gouvernement.

Pourtant, en principe, tout est dans les clous, comme s'est empressé de le rappeler Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, dès les premières levées de bouclier :

Loto du patrimoine, stop aux #fakenews. En toute transparence : sur 200M€ de recettes du loto du patrimoine l’essentiel va aux joueurs (144M€), à la FDJ (22M€) et à la Fondation du patrimoine (20M€)! 14M€ de taxes sont prélevés (Sécu, CNDS (sport)...) — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 24 octobre 2018

Des taxes légales

Si Stéphane Bern s'est déclaré déçu et espérait encore hier que sa demande de voir l'Etat détaxer le Loto du Patrimoine pour récupérer les 14 millions d'euros au profit des monuments historiques régionaux, il semble bien que l'affaire soit pliée au profit de l'Etat.

Une goutte d’eau pour l’Etat qui représente tant pour le patrimoine. Ne pourriez-vous faire un geste et renoncer à ce prélèvement pour que tout soit destiné à sauver le patrimoine en péril qui, de toutes façons, est à la charge de l’Etat ? @FDJ @fond_patrimoine https://t.co/YvaFpj6y19 — Stéphane Bern (@bernstephane) 24 octobre 2018

Et Stéphane Bern n'est pas le seul à se sentir floué. Petit micro-trottoir dans la journée dans un des gros centres de jeu de Saint-Denis : Claude, 59 ans, est amer : "Le ticket était très cher mais j'ai joué parce que c'est important et puis ça fait venir du touriste, donc du travail. En fait j'ai payé une grosse taxe de plus". Susie, la soixantaine, est dubitabive : " Je n'ai pas joué le truc à gratter, trop cher, ni la grille à 3 euros, mais ma grille habituelle à 2,20 euros. Au moins, je ne me suis pas fait plumer ".

118 000 euros quand même pour La Maison Rouge

Sur les réseaux sociaux, c'est le sentiment qui s'exprime souvent. Et le propriétaire de la Maison Rouge, il en pense quoi ? Nous avons appelé la Direction des Musées régionaux, occasion aussi de faire le point sur le calendrier des travaux à venir. Pas de réponse à notre sollicitation.

A la mairie de Saint-Louis, le maire étant hors département, pas de réaction non plus. Et puis, nous a glissé avec juste raison notre interlocuteur, la ville n'est pas propriétaire des lieux, donc.... Tenace, nous avons aussi appelé le service communication de la Région, laissé un message... pas de rappel.

Loto du Patrimoine : 118 000 euros pour le domaine de Maison Rouge à St-Louis https://t.co/qirlH93Uf4 — oceanindieninfo (@ocanindieninfo) 21 septembre 2018

En fait, floué, pas floué... comme dirait Darmanin... Selon les décomptes publiés le 21 septembre 2018, la quasi-totalité des 46 000 livrets vendus à La Réunion a été vendue. Ce qui laisse espérer un chèque de 118 000 euros pour commencer à restaurer la Maison Rouge, selon les premières estimations. Sans les taxes pour l'Etat, le chèque aurait été évidemment plus généreux, et les travaux à venir plus conséquents sans doute.

Si les organisateurs du Loto du Patrimoine ont annoncé leur souhait de lancer la saison 2 du Loto du Patrimoine en 2019, reste à évaluer l'impact de la polémique sur la générosité des joueurs.

ml/www.ipreunion.com